Салихова — об Эраковиче и «Спартаке»: не понимаю, зачем вообще было вести переговоры

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Зарема Салихова прокомментировала переход сербского защитника Страхини Эраковича в санкт-петербургский «Зенит». Ранее сообщалось, что «Зенит» перехватил трансфер Эраковича у красно-белых.

«Было очевидно, что такое произойдёт. Не понимаю, зачем надо было вообще соваться в команды, у которых на груди написано «Газпром», и терять время на переговорах», — сказала Салихова в интервью «РИА Новости».

Эракович будет выступать за «Зенит» под номером 25. Страхиня является воспитанником белградской «Црвены Звезды». В основной команде он выступал с 2020 года. Защитник дебютировал за сборную Сербии 2 июня 2022 года в матче Лиги наций с национальной командой Норвегии.