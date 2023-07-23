Салихова — об Эраковиче и «Спартаке»: не понимаю, зачем вообще было вести переговоры
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Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Зарема Салихова прокомментировала переход сербского защитника Страхини Эраковича в санкт-петербургский «Зенит». Ранее сообщалось, что «Зенит» перехватил трансфер Эраковича у красно-белых.
«Было очевидно, что такое произойдёт. Не понимаю, зачем надо было вообще соваться в команды, у которых на груди написано «Газпром», и терять время на переговорах», — сказала Салихова в интервью «РИА Новости».
Эракович будет выступать за «Зенит» под номером 25. Страхиня является воспитанником белградской «Црвены Звезды». В основной команде он выступал с 2020 года. Защитник дебютировал за сборную Сербии 2 июня 2022 года в матче Лиги наций с национальной командой Норвегии.
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