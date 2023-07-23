Андрей Аршавин: «Рубин» оказался нормальной командой

Бывший футболист Андрей Аршавин высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин». Встреча завершилась вничью — 2:2.

«Рубин» оказался нормальной командой. Не пятился назад, забили быстро. Потом «Локомотив» перехватил инициативу. А в конце тайма темп упал, игру контролировали уже футболисты «Рубина». Александр Зотов хорошо сыграл за «Рубин» в первом тайме. По моментам ничья.

При голе «Рубина» у «Локомотива» пять человек в обороне загорают. Хорошая подача Зотова имела место, техническое исполнение классное у Ильи Рожкова и Мирлинда Даку.

Александр Мартынович должен был оставаться на ногах и спокойно контролировать Пиняева при ответном голе «Локомотива», и ничего бы не было. Пытался опередить игрока, будучи больше оппонента раза в три. Мартынович смотрит только на мяч, а Сергей — только на Мартыновича, думает, как выиграть физическую борьбу. Тут смекалка Пиняеву помогла. Вообще в этом эпизоде всё должно было заканчиваться у углового флага», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».