Андрей Аршавин: «Рубин» оказался нормальной командой

Бывший футболист Андрей Аршавин высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Рубин». Встреча завершилась вничью — 2:2.
«Рубин» оказался нормальной командой. Не пятился назад, забили быстро. Потом «Локомотив» перехватил инициативу. А в конце тайма темп упал, игру контролировали уже футболисты «Рубина». Александр Зотов хорошо сыграл за «Рубин» в первом тайме. По моментам ничья.
При голе «Рубина» у «Локомотива» пять человек в обороне загорают. Хорошая подача Зотова имела место, техническое исполнение классное у Ильи Рожкова и Мирлинда Даку.
Александр Мартынович должен был оставаться на ногах и спокойно контролировать Пиняева при ответном голе «Локомотива», и ничего бы не было. Пытался опередить игрока, будучи больше оппонента раза в три. Мартынович смотрит только на мяч, а Сергей — только на Мартыновича, думает, как выиграть физическую борьбу. Тут смекалка Пиняеву помогла. Вообще в этом эпизоде всё должно было заканчиваться у углового флага», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
- 23 июля 2023
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