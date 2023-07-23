Радимов: защита «Спартака» — это караул. С такой обороной невозможно стать чемпионами

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о стартовом составе «Спартака» на матч 1-го тура чемпионата России с «Оренбургом».
«Увидел состав «Спартака» на матч с «Оренбургом». Оборона — это караул! Денисов — номинальный хавбек, Литвинов хорош, но скорее опорный полузащитник, Дуарте — вы помните, что с ним случилось в матче с «Краснодаром», Хлусевич полезен впереди, но оборонительные навыки под вопросом.
С такой обороной бороться за чемпионство невозможно, да и претендовать на медали будет проблематично. А в предстоящем матче с «Оренбургом» как бы не повторился сценарий мартовского матча (победа «Оренбурга» со счётом 2:0. — Прим. «Чемпионата»). Ещё раз, оборона «Спартака» — это караул!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.
Матч 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» состоится сегодня, 23 июля. Начало игры — в 17:30 мск.
- 23 июля 2023
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