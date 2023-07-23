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Спартак — Оренбург. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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«Спартак» — «Оренбург»: Виктор Мозес открыл счёт в матче

«Спартак» — «Оренбург»: Виктор Мозес открыл счёт в матче
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В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Мозес – 45+1'   1:1 Воробьёв – 51'   1:2 Флорентин – 67'   2:2 Хлусевич – 76'   3:2 Хлусевич – 90+1'

На первой компенсированной к первому тайму минуте Виктор Мозес открыл счёт с передачи Квинси Промеса.

«Спартак» завершил прошлый сезон чемпионата России на третьем месте в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля набрала 54 очка в 30 матчах. «Оренбург» финишировал на седьмой строчке, заработав 46 очков. Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».

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