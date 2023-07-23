Стали известны детали возможного трансфера Малкома в «Аль-Хиляль»

Саудовский «Аль-Хиляль» действительно заплатит € 60 млн за бразильского нападающего санкт-петербургского «Зенита» Малкома. Но структура выплат будет иной: саудовский клуб заплатит не сразу € 60 млн одной суммой, а выплатит € 45 млн сразу, а остальные € 15 млн будут выплачены в качестве бонусов. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в своём «Твиттере».
Напомним, ранее появлялась информация, что Малком перейдёт из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль». Сообщалось, что трансфер состоится в понедельник, 24 июля.
В сезоне-2022/2023 Малком провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Бразильца признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России. Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.
- 23 июля 2023
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