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ЖФК ЦСКА переиграл «Динамо» и вышел в четвертьфинал Кубка России

ЖФК ЦСКА переиграл «Динамо» и вышел в четвертьфинал Кубка России
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Завершился матч 1/8 финала Кубка России по футболу среди женщин, в котором ЖФК ЦСКА уверенно переиграл московское «Динамо» со счётом 4:1. Команды играли на стадионе ВТБ УТБ «Новогорск-Динамо» в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск.

В составе ЦСКА отличились Надежда Смирнова, Татьяна Эводо и Валерия Бизенкова, оформившая дубль после выхода на замену в перерыве. Единственный гол хозяев провела Нажэмба.

ЦСКА является действующим обладателем трофея. В финале сезона-2022/2023 женская команда армейского клуба переиграла «Зенит» со счётом 2:1.

С текущем сезоне женской Суперлиги ЦСКА занимает второе место, набрав 39 очков в 14 матчах. Армейская команда одно очко уступает лидеру, «Зениту». «Динамо» расположилось на пятой строчке (20 очков).

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