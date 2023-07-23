Трансфер Малкома станет самым дорогим в истории российского футбола

Трансфер бразильского нападающего Малкома из «Зенита» в аравийский клуб «Аль-Хиляль» станет рекордным по стоимости в истории российского футбола. Председатель правления санкт-петербургского клуба Александр Медведев заявил, что права на футболиста обойдутся «Аль-Хилялю» в € 60 млн, что сделает Малкома обладателем рекорда.

Предыдущее достижение установил другой бразилец «Зенита», Халк. В 2016 году сине-бело-голубые продали форварда в китайский клуб «Шанхай» за € 56 млн.

В сезоне-2022/2023 Малком провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Бразильца признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России. Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.