Трансфер Малкома станет самым дорогим в истории российского футбола

Трансфер бразильского нападающего Малкома из «Зенита» в аравийский клуб «Аль-Хиляль» станет рекордным по стоимости в истории российского футбола. Председатель правления санкт-петербургского клуба Александр Медведев заявил, что права на футболиста обойдутся «Аль-Хилялю» в € 60 млн, что сделает Малкома обладателем рекорда.
Предыдущее достижение установил другой бразилец «Зенита», Халк. В 2016 году сине-бело-голубые продали форварда в китайский клуб «Шанхай» за € 56 млн.
В сезоне-2022/2023 Малком провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Бразильца признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России. Контракт игрока с петербургским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.
- 23 июля 2023
-
22:53
-
22:47
-
22:39
-
22:35
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:22
-
22:12
-
22:02
-
22:00
-
22:00
-
22:00
-
21:56
-
21:48
-
21:42
-
21:38
-
21:36
-
21:25
-
21:23
-
21:22
-
21:19
-
21:15
-
21:01
-
20:58
-
20:54
-
20:50
-
20:48
-
20:41
-
20:40
-
20:37
-
20:37
-
20:32
-
20:29
-
20:28