Малком станет самым дорогим новичком чемпионата Саудовской Аравии

Бразильский нападающий «Зенита» Малком станет самым дорогим новобранцем чемпионата Саудовской Аравии. Руководство клуба подтвердило трансфер игрока в «Аль-Хиляль» в обмен на € 60 млн, что сделает переход бразильца самым дорогим в истории местной лиги.
Клубы из Саудовской Аравии активно действуют на европейском рынке с момента открытия трансферного окна. В разное время и на различных условиях местный чемпионат уже пополнился такими звёздами, как Криштиану Роналду, Карим Бензема, Н'Голо Канте, Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Роберто Фирмино и другие.
Не утихают слухи и вокруг других известных имён. Называются астрономические суммы, которые предлагают европейским клубам, но на данный момент официально ни за одного игрока аравийцы не платили больше € 60 млн.
- 23 июля 2023
-
22:53
-
22:47
-
22:39
-
22:35
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:22
-
22:12
-
22:02
-
22:00
-
22:00
-
22:00
-
21:56
-
21:48
-
21:42
-
21:38
-
21:36
-
21:25
-
21:23
-
21:22
-
21:19
-
21:15
-
21:01
-
20:58
-
20:54
-
20:50
-
20:48
-
20:41
-
20:40
-
20:37
-
20:37
-
20:32
-
20:29
-
20:28