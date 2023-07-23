Малком станет самым дорогим новичком чемпионата Саудовской Аравии

Бразильский нападающий «Зенита» Малком станет самым дорогим новобранцем чемпионата Саудовской Аравии. Руководство клуба подтвердило трансфер игрока в «Аль-Хиляль» в обмен на € 60 млн, что сделает переход бразильца самым дорогим в истории местной лиги.

Клубы из Саудовской Аравии активно действуют на европейском рынке с момента открытия трансферного окна. В разное время и на различных условиях местный чемпионат уже пополнился такими звёздами, как Криштиану Роналду, Карим Бензема, Н'Голо Канте, Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Роберто Фирмино и другие.

Не утихают слухи и вокруг других известных имён. Называются астрономические суммы, которые предлагают европейским клубам, но на данный момент официально ни за одного игрока аравийцы не платили больше € 60 млн.