Португальский агент: переход Малкома — хорошая и крутая сделка для «Зенита»

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал переход бразильского нападающего Малкома из «Зенита в „Аль-Хиляль“.

«Это хорошая и крутая сделка для «Зенита». С экономической точки зрения для Малкома выгодный переход, со спортивной точки зрения – нет. Он оттуда может не попасть в сборную Бразилии, будет сложно. Естественно, теперь после этого перехода в Саудовской Аравии будут больше обращать внимание на российский чемпионат, не случайно ведь едет туда Малком. Другие игроки из России тоже смогут уехать туда, они будут искать футболистов, если скаутинг хорошо работает, то естественно, найдут хороших игроков.

«Зенит» может найти замену Малкому, не думаю что для них это будет сложным вопросом. Я думаю, у них есть на рынке игроки в Бразилии, Аргентине, в Европе и в Африке. Везде есть хорошие футболисты и не менее талантливые, чем Малком.

Конечно, в России есть молодые и талантливые игроки, которые способны уехать в Саудовскую Аравию, но я не уверен что они хотят этого. Потому что они хотят преуспеть в спортивном плане, а не в коммерческом», — приводит слова Барбозы Metaratings.

Напомним, ранее «Аль-Хиляль» оформил трансфер нападающего «Зенита» Малкома. Руководство петербургского клуба подтвердило переход бразильца в саудовский клуб.