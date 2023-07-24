Умяров: «Оренбург» знает, как забивать и как атаковать, с ним никому легко не будет

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о победе своей команды над «Оренбургом» (3:2) в первом туре Российской Премьер-Лиги-2023/2024.

«Почему победа над «Оренбургом» получилась тяжёлой? Потому что мы играли с хорошей командой. Никому с «Оренбургом» легко не было и не будет. Ещё в прошлом сезоне мы поняли, что там собраны квалифицированные футболисты. Команда хорошо выстроена. В прошлом сезоне это была тренерская команда и в этом тоже. Видна тренерская работа.

Плюс-минус мы знали сильные стороны «Оренбурга» и понимали, от чего они будут отталкиваться. Всё, что у них работало в прошлом сезоне, по-прежнему работает. Оренбуржцы знают, как забивать, как атаковать. Получилось так, что мы пропустили дважды», — приводит слова Умярова «Евро-Футбол.Ру».