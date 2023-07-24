Видео: гол Александра Кокорина за «Фиорентину»

Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин стал автором третьего гола в спарринге с «Катандзаро», командой из третьего по силе дивизиона Италии. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «фиалок».
Счёт в матче открыл Нанитамо Иконе, Роландо Мандрагора удвоил преимущество «Фиорентины», а Кокорина, отличившись на 90+1-й минуте, подвёл черту под разгромом.
32-летний Кокорин готовится к сезону в составе «Фиорентины», однако его судьба в клубе под вопросом. Сообщалось, что выкупить права на форварда хочет кипрский «Арис», за который Кокорин играл на правах аренды в прошлом сезоне. Контракт нападающего с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года, он выступает за команду с января 2021 года.
Сезон чемпионата Италии начнётся для «Фиорентины» 19 августа, когда команда сыграет на выезде с «Дженоа». В прошлом сезоне команда Винченцо Итальяно заняла в Серии А восьмое место.
Напомним, 32-летний Кокорин связан с «Фиорентиной» контрактом до июня 2024 года. Прошлый сезон футболист провёл в аренде в кипрском «Арисе», став чемпионом Кипра.
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