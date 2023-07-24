Илкай Гюндоган: теперь у «Барселоны» есть я, победитель Лиги чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал о своём переходе в клуб.

«Принял стопроцентное решение присоединиться к «Барселоне» после финала Лиги чемпионов.

Мы вели переговоры задолго до этого, потому что мой контракт заканчивался и была неопределённость насчёт моего будущего. Но я пытался отвлечься от этого, потому что впереди была, пожалуй, самая важная игра в моей карьере.

Я знаю, что «Барселона» стремится быть на самом высоком уровне в Европе. И теперь у неё есть я, тот, кто перешёл из клуба-победителя Лиги чемпионов.

Конечно, я хочу достичь большего. Лучшим вариантом было бы повторить то, что команда достигла в прошлом году в Ла Лиге, и выступить лучше в Лиге чемпионов. Это наша цель», — приводит слова Гюндогана AS.