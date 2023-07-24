Маурисио Почеттино: Мудрик — невероятный, молодой талант

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал игру вингера Михаила Мудрика в матче с «Брайтоном».

«Для Мудрика и Джексона было важно забить, как и для Нкунку. Теперь мы будем стараться совершенствоваться. Думаю, у нас было немного больше причин для сохранения спокойствия и взятий ворот.

Мудрик – невероятный, молодой талант. Нам нужно, чтобы он чувствовал себя важным. Это большое испытание для нас, чтобы он чувствовал себя комфортно и показал свой удивительный талант», – приводит слова Мудрика Absolute Chelsea.

Встреча прошла в Пенсильвании (США) на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» и завершилась победой лондонского клуба со счётом 4:3. В составе победителей отличились Кристофер Нкунку, Михаил Мудрик, Конор Галлахер и Николас Джексон. Отметим, что Мудрик забил дебютный гол за лондонский клуб.