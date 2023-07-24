Мудрик прокомментировал первый забитый гол за «Челси»

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал свой забитый гол в контрольном матче с «Брайтоном». Встреча прошла в Пенсильвании (США) на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» и завершилась победой лондонского клуба со счётом 4:3.
«Мне понравилось. Когда я пробивал, то ни о чём не думал. Я просто много практиковал это на тренировках. Это пришло из тренировок.
Моё взаимопонимание с Николасом Джексоном? Только представьте, что это был лишь наш первый матч вместе», – приводит слова Мудрика Absolute Chelsea.
Напомним, ранее «Челси» в товарищеском матче разгромил «Рексем» со счётом 5:0. В следующем туре «Челси» встретится с «Ньюкаслом». Матч состоится 27 июля.
Новый сезон чемпионата Англии стартует 11 августа. В прошлом сезоне чемпионом стал «Манчестер Сити».
Мудрик высмеял пожилого мужчину в тренажёрном зале:
- 24 июля 2023
-
09:36
-
09:32
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:17
-
09:01
-
09:00
-
08:52
-
08:47
-
08:30
-
08:25
-
07:58
-
07:54
-
07:27
-
07:27
-
07:20
-
07:10
-
07:07
-
06:55
-
06:36
-
06:30
-
06:28
-
06:07
-
05:59
-
05:55
-
05:55
-
05:47
-
05:46
-
05:34
-
05:03
-
04:57
-
04:44
-
04:42
-
04:24