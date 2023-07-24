Мудрик прокомментировал первый забитый гол за «Челси»

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал свой забитый гол в контрольном матче с «Брайтоном». Встреча прошла в Пенсильвании (США) на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» и завершилась победой лондонского клуба со счётом 4:3.

«Мне понравилось. Когда я пробивал, то ни о чём не думал. Я просто много практиковал это на тренировках. Это пришло из тренировок.

Моё взаимопонимание с Николасом Джексоном? Только представьте, что это был лишь наш первый матч вместе», – приводит слова Мудрика Absolute Chelsea.

Напомним, ранее «Челси» в товарищеском матче разгромил «Рексем» со счётом 5:0. В следующем туре «Челси» встретится с «Ньюкаслом». Матч состоится 27 июля.

Новый сезон чемпионата Англии стартует 11 августа. В прошлом сезоне чемпионом стал «Манчестер Сити».

Мудрик высмеял пожилого мужчину в тренажёрном зале: