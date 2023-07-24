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«Фатих Карагюмрюк» отклонил предложение ПАОКа по Оздоеву

«Фатих Карагюмрюк» отклонил предложение ПАОКа по Оздоеву
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Владелец «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма сообщил, что отклонил предложение ПАОКа по трансферу полузащитника Магомеда Оздоева.

«В клуб поступило предложение от ПАОКа по трансферу Оздоева, но я его отклонил», — сказал Хурма в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Магомед Оздоев играет за «Фатих Карагюмрюк» с лета прошлого года. В составе турецкого клуба россиянин провёл 33 матча в рамках внутреннего первенства, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

Ранее футболист играл за «Зенит», «Рубин», «Локомотив» и «Терек» (сейчас — «Ахмат»). С «Локомотивом» Оздоев становился бронзовым призёром чемпионата России, а в составе «Зените» четыре раза побеждал в Российской Премьер-Лиге.

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