«Фатих Карагюмрюк» отклонил предложение ПАОКа по Оздоеву

Владелец «Фатих Карагюмрюк» Сулейман Хурма сообщил, что отклонил предложение ПАОКа по трансферу полузащитника Магомеда Оздоева.

«В клуб поступило предложение от ПАОКа по трансферу Оздоева, но я его отклонил», — сказал Хурма в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Магомед Оздоев играет за «Фатих Карагюмрюк» с лета прошлого года. В составе турецкого клуба россиянин провёл 33 матча в рамках внутреннего первенства, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

Ранее футболист играл за «Зенит», «Рубин», «Локомотив» и «Терек» (сейчас — «Ахмат»). С «Локомотивом» Оздоев становился бронзовым призёром чемпионата России, а в составе «Зените» четыре раза побеждал в Российской Премьер-Лиге.