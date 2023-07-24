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«Что тебе русские плохого сделали?» Канчельскис раскритиковал директора «Сассуоло»

«Что тебе русские плохого сделали?» Канчельскис раскритиковал директора «Сассуоло»
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на слова директора «Сассуоло» Джованни Карневали о срыве трансфера защитника Рожерио в «Спартак». Ранее функционер итальянского клуба заявил, что не хочет иметь дело с русскими.

«Это чисто понты. Он такой герой, который сидит в «Сассуоло». Пускай там и сидит. Где «Сассуоло» и где «Спартак»? У них проблемы с головой, раз он заявляет такое на всю страну. Что ты делаешь? Хочешь плюшки заработать? Приедь один на один, пообщайся. Что вы всё время выносите это на всеуслышание. Наверно, пару винтиков в голове не хватает.

Я считаю, что человек занимается тем, чтобы не на него обратили внимание. Он мог бы спокойно поговорить, но не так. Что тебе русские плохого сделали? Ты с ними когда-то сталкивался? Сейчас такая ситуация. Изменить её, конечно, можно, но мы сейчас все её заложники. Жизнь продолжается», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.

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