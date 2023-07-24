Германия — Марокко: хозяева забили второй гол в матче женского ЧМ-2023

В эти минуты на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» в Мельбурне, Австралия, проходит матч 1-го тура чемпионата мира по футболу среди женщин. Играют соперники по группе H — сборные Германии и Марокко. Стартовый свисток раздался в 11:30 мск.

На 11-й минуте встречи немки благодаря усилиям нападающей Александры Попп вышли вперёд. Голевую передачу на свой счёт записала Катрин-Юлия Гендрих. Отметим, что за первые 15 минут игры сборная Германии нанесла четыре удара по воротам Марокко, в то время как марокканки — ни одного.

Второй мяч во встрече забила всё та же Александра Попп. Случилось это на 39-й минуте. Ассистировала ей Клара Бюль.

Сборные Германии и Марокко попали в одну группу с командами Колумбии и Южной Кореи. Действующим чемпионом мира среди женщин является сборная США. Американки также самая титулованная сборная по числу побед на первенствах мира (4).