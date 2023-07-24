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Германия — Марокко: хозяева забили второй гол в матче женского ЧМ-2023

Германия — Марокко: хозяева забили второй гол в матче женского ЧМ-2023
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В эти минуты на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» в Мельбурне, Австралия, проходит матч 1-го тура чемпионата мира по футболу среди женщин. Играют соперники по группе H — сборные Германии и Марокко. Стартовый свисток раздался в 11:30 мск.

На 11-й минуте встречи немки благодаря усилиям нападающей Александры Попп вышли вперёд. Голевую передачу на свой счёт записала Катрин-Юлия Гендрих. Отметим, что за первые 15 минут игры сборная Германии нанесла четыре удара по воротам Марокко, в то время как марокканки — ни одного.

ЧМ-2023 (ж). Группа H. 1-й тур
24 июля 2023, понедельник. 11:30 МСК
Германия (ж)
2-й тайм
4 : 0
Марокко (ж)
1:0 Попп – 11'   2:0 Попп – 39'   3:0 Бюль – 46'   4:0 Ait El Haj – 55'

Второй мяч во встрече забила всё та же Александра Попп. Случилось это на 39-й минуте. Ассистировала ей Клара Бюль.

Сборные Германии и Марокко попали в одну группу с командами Колумбии и Южной Кореи. Действующим чемпионом мира среди женщин является сборная США. Американки также самая титулованная сборная по числу побед на первенствах мира (4).

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