Футболистка в хиджабе впервые в истории попала в заявку на матч чемпионата мира
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Защитник женской сборной Марокко Нухайла Бензина стала первой футболисткой в хиджабе, которая попала в заявку на матч чемпионата мира. Девушка была включена в состав сборной Марокко на игру женского ЧМ-2023 со сборной Германии.
Бензина выходила на поле во время предматчевой разминки и в перерыве, однако в игровое время осталась на скамейке запасных.
Напомним, сегодня, 24 июля, на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» в Мельбурне (Австралия) прошёл матч 1-го тура чемпионата мира по футболу среди женщин. Играли соперники по группе H — сборные Германии и Марокко. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 11:30 по московскому времени. Игра закончилась победой женской сборной Германии с разгромным счётом 6:0.
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