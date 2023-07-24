Как оцените выступление Малкома за «Зенит»?

Накануне, 23 июля, стало известно, что бразильский нападающий «Зенита» Малком продолжит карьеру в «Аль-Хиляле» из Саудовской Аравии. В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам оценить период выступлений Малкома за «Зенит».
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Напомним, ранее появлялась информация, что Малком переходит в саудовский «Аль-Хиляль». Позже председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев подтвердил успешное завершение переговоров с «Аль-Хилялем» по переходу бразильца Малкома.
В сезоне-2022/2023 Малком провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Бразильца признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России. Контракт игрока с петербургским клубом действовал до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.
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