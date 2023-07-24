Мор: радости от прихода Санчеса в «Спартак» нет. Эракович — это был бы лучший вариант

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор заявил, что не рад возможному переходу в стан красно-белых игрока обороны «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, а предпочёл бы колумбийцу Страхиню Эраковича, который на прошлой неделе стал футболистом «Зенита».

«Не думаю, что для «Спартака» вариант с Санчесом лучше, чем с Эраковичем. Эракович — это был бы лучший вариант. Молодой парень с мотивацией, рассчитывающий прибавить, у него есть потенциал. Да, вроде бы у Санчеса «Тоттенхэм», АПЛ и всё такое, но надо понимать, что последний год он провёл плохо и был чуть ли не лидером сезона по голевым ошибкам в чемпионате Англии, а потом сел в запас. Поможет он «Спартаку» или нет — вопрос открытый.

В Эраковиче я был уверен больше и хотел, чтобы он перешёл к нам. Считаю ли я Эраковича сильнее Санчеса? Судить сложно, но я не сомневаюсь, что Эракович принёс бы больше пользы. Это был бы вызов для него, он бы прибавлял. Санчес — это лотерея. У меня нет радости от его прихода, есть только надежда, что он поможет команде. Но это лишь надежда, а в случае с Эраковичем у меня была уверенность», — приводит слова Мора Legalbet.

Сегодня, 24 июля, стало известно, что «Спартак» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере Санчеса. Ранее «Спартак» пытался приобрести Эраковича, однако серб предпочёл перейти в «Зенит».