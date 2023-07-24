Евгений Алдонин: уход Малкома несущественно ослабит «Зенит»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о переходе вингера «Зенита» Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Ранее в санкт-петербургском клубе подтвердили трансфер бразильского футболиста.

«Не знаю, как для нашего для футбола, но для «Зенита» продать игрока за € 60 миллионов в условиях отсутствия еврокубков — это отличная сделка.

Уход Малкома несущественно ослабит «Зенит». Конечно, Малком — лучший футболист прошлого сезона. По подбору игроков для «Зенита» это потеря, но не такая ощутимая, чтобы они стали намного слабее», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2022/2023 Малком провёл 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Бразильца признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.