Мигел Данни оценил трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за € 60 млн

Бывший футболист Мигел Данни высказался об уходе нападающего Малкома из «Зенита». Ранее в санкт-петербургском клубе подтвердили трансфер футболиста в саудовский «Аль-Хиляль».

«€ 60 млн — очень солидные деньги. «Зенит» неплохо заработает. Конечно, бразилец был лидером команды на протяжении нескольких лет, но любая история рано или поздно заканчивается. Думаю, «Зенит» не испытает серьёзных проблем после ухода Малкома. У клуба будет возможность найти ему замену», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В сезоне-2022/2023 Малком провёл за «Зенит» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Бразильца признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.