«Бетис» объявил о подписании контракта с Эктором Бельерином

Защитник Эктор Бельерин стал игроком «Бетиса», сообщает пресс-служба клуба. Футболист присоединился к команде на правах свободного агента и подписал контракт до июля 2028 года.

Напомним, Эктор Бельерин является воспитанником «Бетиса». Он выступал за клуб в 2021–2022 годах. Тогда игрок записал на свой счёт 32 игры, в которых отдал пять результативных передач. В этом же сезоне Бельерин вместе с командой стал обладателем Кубка Испании.

Эктор в сезоне-2022/2023 выступал за «Барселону» и португальский «Спортинг». В составе сине-гранатовых испанский футболист принял участие в трёх матчах, а в составе «Спортинга» — в семи.

В нынешнем сезоне испанской Примеры «Бетис» финишировал на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 60 очков в 38 матчах.