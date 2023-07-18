«Бетис» объявил о подписании контракта с Эктором Бельерином
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Защитник Эктор Бельерин стал игроком «Бетиса», сообщает пресс-служба клуба. Футболист присоединился к команде на правах свободного агента и подписал контракт до июля 2028 года.
Напомним, Эктор Бельерин является воспитанником «Бетиса». Он выступал за клуб в 2021–2022 годах. Тогда игрок записал на свой счёт 32 игры, в которых отдал пять результативных передач. В этом же сезоне Бельерин вместе с командой стал обладателем Кубка Испании.
Эктор в сезоне-2022/2023 выступал за «Барселону» и португальский «Спортинг». В составе сине-гранатовых испанский футболист принял участие в трёх матчах, а в составе «Спортинга» — в семи.
В нынешнем сезоне испанской Примеры «Бетис» финишировал на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 60 очков в 38 матчах.
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