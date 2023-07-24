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«Аль-Хиляль» предложил Антуану Гризманну € 40 млн в год

«Аль-Хиляль» предложил Антуану Гризманну € 40 млн в год
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Несколько дней назад клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» сделал игроку мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну привлекательное с финансовой точки зрения предложение. Зарплата француза в случае перехода в аравийский клуб составит € 40 млн в год, сообщает в своём «твиттере» арабо-испанский инсайдер Ашраф Бен Айад.

Ранее сообщалось, что 32-летнему французскому футболисту нравится выступать в составе мадридского клуба, где он хочет продолжать карьеру. ПО этой причине агенты Гризманна отклонили другое предложение из Саудовской Аравии от «Аль-Насра».

В сезоне-2022/2023 на счету Гризманна 48 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 18 результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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