Бубнов: доводилось видеть мнения, что после ухода Малкома «Зениту» хана. Ничего подобного!

Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, как уход нападающего Малкома из «Зенита» повлияет на расклад сил в чемпионате России. Ранее в санкт-петербургском клубе подтвердили трансфер футболиста в саудовский «Аль-Хиляль».
«Всё это даёт шанс конкурентам. По 1-му туру можно сказать, что «Спартак» и «Краснодар» выглядят не хуже «Зенита», и запас прочности у них не меньше. В прошлом сезоне Абаскаль и Ивич были новичками в РПЛ, теперь же они освоились и стабилизировали игру своих команд.
Однако ничего фатального для «Зенита» не произошло. Доводилось видеть мнения, что после ухода Малкома «Зениту» хана, команда посыпется. Ничего подобного! Такого, как с «Динамо», «Сочи» или ЦСКА, с петербуржцами не будет. Они продолжат претендовать на чемпионство.
Раньше казалось: зачем «Зенит» покупает всех этих игроков ротации типа Бакаева? Зачем он нужен, когда есть бразильцы? А клуб просто дублировал стартовые позиции на случай вот таких перемен: так делают все серьёзные команды. Новичкам (условным Ду Кейросу и Педро) предстоит адаптация, какими бы большими талантами они ни были. Пока они привыкают к России, в бой идут проверенные ребята, которые хорошо встроены в состав. В «Зените» таких много: Бакаев, Мостовой, Сутормин, Ерохин и прочие. Может, они и не усилят, но точно не испортят.
Когда Бакаев только приходил в «Зенит», он многое делал невпопад — ему даже Малком пихал. В матче с «Пари НН» он уже выглядел очень уверенно и принёс много пользы. Во многом именно его надо благодарить за то, что петербуржцы увезли из Нижнего три очка. Интересно, что на роль лидера сейчас претендует именно Зелимхан, а не Мостовой, который в прошлом сезоне чаще выходил на поле», — приводит слова Бубнова Sportbox.
- 24 июля 2023
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