Губерниев: Малкому надо сделать новый паспорт, где на обложке будет доллар

Российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался об уходе нападающего Малкома из «Зенита». Ранее в санкт-петербургском клубе подтвердили трансфер футболиста в саудовский «Аль-Хиляль».

«За «Зенит» я очень рад, клуб заработал кучу денег. € 60 млн — внушительная сумма, лишней не будет. Что касается Малкома, он вроде как Россию сильно любил, паспорт даже получил. Оказалось, что любовь к деньгам у него сильнее. Теперь ему надо сделать новый паспорт, где на обложке будет изображен доллар. Раз «Зенит» решил его продать, то и потерей он для команды не станет», — приводит слова Губерниева «РИА Новости Спорт».

В сезоне-2022/2023 Малком провёл за «Зенит» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и семью результативными передачами. Бразильца признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России. В феврале 2023 года стало известно, что футболист получил паспорт Российской Федерации.