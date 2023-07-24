Мусса Дембеле станет футболистом «Аль-Иттифака» — Романо

Саудовский «Аль‑Иттифак», который возглавляет Стивен Джеррард, близок к подписанию в качестве свободного агента бывшего нападающего «Лиона» Муссы Дембеле. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, о сделке будет официально объявлено в ближайшее время. Между сторонами достигнута устная договорённость. Игрок подпишет с саудовским клубом четырёхлетний контракт (до конца июня 2027 года).
В сезоне-2022/2023 Дембеле провёл 28 матчей за «Лион» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с французским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
Ранее сообщалось об интересе со стороны «Аль-Иттифака» к защитнику «Манчестер Юнайтед» Эрику Бейи.
- 24 июля 2023
-
23:18
-
23:18
-
23:14
-
23:02
-
23:01
-
22:59
-
22:42
-
22:40
-
22:38
-
22:36
-
22:27
-
22:26
-
22:26
-
22:16
-
22:14
-
22:09
-
22:05
-
21:51
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:40
-
21:39
-
21:32
-
21:28
-
21:26
-
21:17
-
21:15
-
21:14
-
21:04
-
21:00
-
20:53
-
20:50
-
20:50
-
20:37