Экс-игрок «Факела» Валерий Шмаров: футбол в последнее время не смотрю

Бывший нападающий воронежского «Факела» Валерий Шмаров отказался комментировать поражение команды в матче со «Ростовом». Сославшись на занятость, он объяснил, что в последнее время не смотрит футбол.

«К сожалению, ничем вам помочь не могу. Я в Воронеже, тут дел по горло. Футбол в последнее время не смотрю», — приводит слова Шмарова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, «Факел» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги уступил на выезде «Ростову» со счётом 1:2. В составе воронежцев отличился Евгений Марков. Во втором туре чемпионата России команда Вадима Евсеева встретится на домашнем стадионе с московским «Локомотивом».

Валерий Шмаров провёл за «Факел» в общей сложности 114 матчей, в которых забил 29 голов. Больше матчей в карьере нападающий отыграл только в футболке «Спартака» (185).