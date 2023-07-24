Байрамян: чувствую особое отношение и теплоту со стороны Карпина

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал о своём отношении к главному тренеру дончан Валерию Карпину.
«Георгич — сильный психолог. Знает с кем и как общаться. Много раз говорили про то, как он умеет мотивировать. К каждому игроку у него свой подход. Чувствую его особое отношение ко мне.
В чём оно проявляется? Ну, во-первых, в том, что я у него столько лет в команде (смеётся). Мы часто с ним общаемся не только про футбол. Плюс мне кажется, что надо мной он шутит больше, чем над другими. Но я никогда не позволяю себе переходить грань. Есть субординация: тренер-игрок. Панибратства нет, мы не друзья. Но теплоту с его стороны чувствую. Спасибо ему, за то, что терпит и обучает меня. На самом деле очень многому у него учусь. Это важно, потому что у меня такой возраст, что через несколько лет буду задумываться о тренерской карьере», — приводит слова Байрамяна Sport24.
- 24 июля 2023
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