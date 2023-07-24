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Тренер «Торпедо» Клотет: «Химки» провели хорошую игру. Талалаев — профессионал

Тренер «Торпедо» Клотет: «Химки» провели хорошую игру. Талалаев — профессионал
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Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет высказался о матче 2-го тура Мелбет Первой лиги с подмосковными «Химками» (2:1).

«Химки» провели хорошую игру. Талалаев — профессионал. Он знал, что мы предпочтём 3-5-2, поэтому «Химки» налегали на фланги и пытались попасть в штрафную через них. Они атаковали в четыре защитника, мы защищались в три. Иногда мы позволяли «Химкам» слишком многое, играли рискованно. Это было моим решением. Мы хотели, чтобы соперник сыграл через фланги. Знал, что они создадут проблемы, но это давало нам больше возможностей для контратак. Не всё прошло идеально, остальные недочёты мы разберём внутри команды», — приводит слова Клотета пресс-служба «Торпедо».

В 1-м туре Первой лиги «Торпедо» обыграло махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0, а «Химки» уступили «Тюмени» — 1:3.

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