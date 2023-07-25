Баранник: таких игроков, как у Семака, не было ни у Морозова, ни у Садырина

Бывший футболист Дмитрий Баранник высказался о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак установил рекорд по количеству побед в клубе. На счету Семака 126 побед, у Павла Садырина — 125, у Юрия Морозова — 121.

«Все рекорды когда-то падают. И рекорд Семака, наверное, кто-то побьёт через какое-то время. Это естественный процесс в спорте. И более значимые достижения были побиты. Просто веление времени.

Если учесть, что Семак работает с командой, в которой собрано столько звёзд по меркам нашего футбола, тут всё объяснимо. Таких игроков не было ни у Морозова, ни у Садырина. Никто тогда не покупал легионеров за несколько десятков миллионов евро. Было бы странно, если бы с таким подбором футболистов, какой в последние годы у «Зенита», клуб не одерживал победы.

Достижения тренеров нельзя сравнивать — разные времена, разные возможности. Я думаю, сам Семак не заморачивается именно по поводу этих цифр», — приводит слова Баранника «РБ Спорт».