«Вест Хэм» предложил € 46,4 млн за полузащитника «Челси» Галлахера

«Вест Хэм» намерен приобрести полузащитника «Челси» и сборной Англии Конора Галлахера, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «молотобойцы» предложили за 23-летнего хавбека € 46,4 млн. «Челси» на данный момент не дал ответа, так как руководство клуба желает сперва обсудить потенциальный трансфер с главным тренером команды Маурисио Почеттино.

В сезоне-2022/2023 на счету Галлахера 45 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.

Ранее сообщалось о желании «Вест Хэма» приобрести форварда «Милана» Дивока Ориги.