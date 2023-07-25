«Вест Хэм» предложил € 46,4 млн за полузащитника «Челси» Галлахера

«Вест Хэм» намерен приобрести полузащитника «Челси» и сборной Англии Конора Галлахера, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «молотобойцы» предложили за 23-летнего хавбека € 46,4 млн. «Челси» на данный момент не дал ответа, так как руководство клуба желает сперва обсудить потенциальный трансфер с главным тренером команды Маурисио Почеттино.
В сезоне-2022/2023 на счету Галлахера 45 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.
Ранее сообщалось о желании «Вест Хэма» приобрести форварда «Милана» Дивока Ориги.
- 25 июля 2023
-
00:52
-
00:51
-
00:47
-
00:42
-
00:37
-
00:31
-
00:22
-
00:21
-
00:20
-
00:09
-
00:06
-
00:01
- 24 июля 2023
-
23:58
-
23:52
-
23:49
-
23:28
-
23:28
-
23:28
-
23:18
-
23:18
-
23:14
-
23:02
-
23:01
-
22:59
-
22:42
-
22:40
-
22:38
-
22:36
-
22:27
-
22:26
-
22:26
-
22:16
-
22:14
-
22:09
-
22:05