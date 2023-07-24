Ориги может перейти в «Вест Хэм» на правах аренды

«Вест Хэм» может арендовать у «Милана» нападающего сборной Бельгии Дивока Ориги, сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, подписание 28-летнего форварда является желанием главного тренера лондонской команды Дэвида Мойеса.
Сообщается, что при этом боссы «молотобойцев» могут отдать нападающего Джанлуку Скамакку в аренду в «Рому». Соглашение будет предусматривать опцию обязательного выкупа форварда за € 24 млн.
Ориги перешёл в «Милан» летом прошлого года. В сезоне-2022/2023 бельгиец провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.
Ранее сообщалось о желании «Вест Хэма» подписать хавбека «Челси» Конора Галлахера.
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