Байрамян: Сперцян обязательно уедет в Европу. Он может стать успешнее Мхитаряна

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о перспективах своего соотечественника, полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна.

«Готов ли Сперцян стать новым Мхитаряном и уехать играть в Европу? Эдик должен уехать и обязательно уедет в Европу. Он никогда не будет Генрихом, но дай бог, чтобы он стал намного знаменитее и успешнее Генриха. Тикнизяну тоже надо ехать в Европу. У него есть данные, все дороги открыты», — приводит слова Байрамяна Sport24.

В сезоне-2022/2023 Сперцян провёл 41 матч за «Краснодар» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны «Аякса» и мёнхенгладбахской «Боруссии».