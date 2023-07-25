Видео: потрясающая голевая комбинация сборной Бразилии на женском ЧМ-2023

Женская сборная Бразилии по футболу разгромила команду Панамы со счётом 4:0 в матче первого тура группового раунда чемпионата мира. Ари Боржес оформила хет-трик, но восторг в интернете вызвала именно голевая передача футболистки, которая пяткой откатила мяч под удар Беатрис Занератто. Впрочем, эффектной вышла вся комбинация бразильянок на старте второго тайма.

Права на видео принадлежат FIFA. Полный обзор матча доступен на канале NOS Sport.

Напомним, в эти дни в Австралии и Новой Зеландии проходит чемпионат мира по футболу среди женщин. Сборная Бразилии возглавила группу F с тремя очками в активе. Панама расположилась на последней строчке турнирной таблицы. Другие две команды квартета, Франция и Ямайка, в очной встрече победителя не выявили – 0:0.

Фавориты группы, Франция и Бразилия, встретятся во втором туре, матч запланирован на 29 июля.