«Бенфика» готова продать Давида Нереса в «Зенит» в случае выгодного предложения

«Бенфика» готова отпустить бразильского нападающего Давида Нереса в «Зенит».

Как сообщает Руди Галетти, «Зенит» находится в поиске правого вингера на замену Малкому, который переходит в саудовский «Аль-Хиляль». Одним из приоритетных вариантов является футболист португальского клуба Давид Нерес. Отмечается, что «Бенфика» согласится продать футболиста в случае выгодного предложения.

Нерес выступает за «Бенфику» с 2022 года. Ранее он полгода провёл в «Шахтёре», а также выступал пять лет в составе «Аякса». Нападающий является воспитанником «Сан-Паулу». Контракт Нереса с «Бенфикой» рассчитан до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Нерес в 48 матчах за португальскую команду забил 12 голов и отдал 16 результативных передач. На его счету также семь матчей в составе сборной Бразилии.