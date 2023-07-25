Леонид Слуцкий: не знаю Баринова, но Дзюба рассказывал, что он туповат

Российский тренер Леонид Слуцкий и нападающий «Локомотива» Артём Дзюба в эпизоде программы на YouTube-канале «Коммент.Шоу» обсудили полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова.

В выпуске также принимал участие бывший российский футболист Дмитрий Тарасов, ранее выступавший за «Локомотив». Он заявил, что находится в хороших отношениях с капитаном московского клуба.

«Бара туповат, Артём рассказывал. Это Артём рассказывал мне! Я Бару не знаю», — сказал Слуцкий.

«Дима, не слушай бегемота!» — ответил Дзюба.

Дмитрий Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. Действующее соглашение 26-летнего полузащитника с железнодорожниками рассчитано до 2026 года. За «Локомотив» Баринов провёл 184 матча, в которых забил восемь мячей и отдал 13 голевых передач. Вместе с командой Дмитрий стал чемпионом России в сезоне-2017/2018.