Леонид Слуцкий: не знаю Баринова, но Дзюба рассказывал, что он туповат

Российский тренер Леонид Слуцкий и нападающий «Локомотива» Артём Дзюба в эпизоде программы на YouTube-канале «Коммент.Шоу» обсудили полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова.
В выпуске также принимал участие бывший российский футболист Дмитрий Тарасов, ранее выступавший за «Локомотив». Он заявил, что находится в хороших отношениях с капитаном московского клуба.
«Бара туповат, Артём рассказывал. Это Артём рассказывал мне! Я Бару не знаю», — сказал Слуцкий.
«Дима, не слушай бегемота!» — ответил Дзюба.
Дмитрий Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. Действующее соглашение 26-летнего полузащитника с железнодорожниками рассчитано до 2026 года. За «Локомотив» Баринов провёл 184 матча, в которых забил восемь мячей и отдал 13 голевых передач. Вместе с командой Дмитрий стал чемпионом России в сезоне-2017/2018.
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