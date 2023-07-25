Марсель Забитцер поделился эмоциями от перехода в дортмундскую «Боруссию»

Новичок дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер прокомментировал переход в команду.
«Не могу дождаться, чтобы наконец присоединиться к команде и надеть футболку «Боруссии». Знакомство с тренерами было замечательным и показало мне, насколько амбициозным клуб хочет быть в ближайшие годы.
Хочу внести свой вклад в то, чтобы «Боруссия» достигла своих целей и имела все основания как можно скорее снова отпраздновать что-нибудь особенное со своими фанатами», — приводит слова Забитцера пресс-служба «Боруссии».
Напомним, 24 июля «Боруссия» объявила о подписании соглашения с австрийским футболистом. Игрок перешёл из мюнхенской «Баварии».
Во второй половине сезона-2022/2023 Забитцер выступал за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. На его счету 18 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.
- 25 июля 2023
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