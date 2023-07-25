Гюндоган: Гвардиола оказал влияние на Хави и его игру

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган высказался о своих целях в каталонском клубе.

«Я здесь, чтобы выиграть Лигу, Кубок и Лигу чемпионов. Я очень мотивирован и приехал сюда, чтобы доказать себе, что я всё ещё достоин этого, несмотря на то, что мне 32 года. Задача будет непростой, но мне нравятся сложные задачи. Я пришёл, чтобы получать удовольствие и, прежде всего, побеждать.

Гвардиола и Хави это одна и та же школа. Гвардиола оказал влияние на Хави и его игру. Многое из того, что мы делаем здесь, похоже на то, что мы делали в «Манчестер Сити»… и это также дает мне преимущество, мне будет легче адаптироваться», — приводит слова Гюндогана Marca.

Гюндоган перешёл в «Барселону» в летнее трансферное окно из «Манчестер Сити». Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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