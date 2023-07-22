«Барселона» — «Ювентус». Хави уже готов к новому сезону, а Аллегри — нет

23 июля состоится матч предсезонного турнира Soccer Champions Tour «Барселона» — «Ювентус». Начало игры — в 5:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами каталонцев: поставить на победу «Барсы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Шансы туринцев оценили в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Ювентус» 23 июля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют каталонцы, сыграет коэффициент 1.14. Гол туринцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч Soccer Champions Tour «Барселона» — «Ювентус» (23.07.2023)

Шесть топовых европейских клубов отправились в США, чтобы принять участие в предсезонном турнире Soccer Champions Tour. Откроет его матч между «Барселоной» и «Ювентусом», который пройдёт 23 июля. Начало – в 5:30 мск. Кроме этих команд, прилетели «Реал», «Арсенал», «Милан» и «Манчестер Юнайтед».

Встреча пройдёт на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе штата Калифорния. Американцы создали огромный ажиотаж вокруг предсезонного турнира. Ещё бы, ведь к ним приезжают настоящие титаны европейского футбола, за которыми наблюдают десятки миллионов фанатов.

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«Барселона» стала чемпионом Испании в минувшем сезоне. Команда выступила просто великолепно и опередила «Реал» Мадрид на 10 очков. Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром Примеры, забив 23 гола и сделав семь результативных передач. Кажется, всё у каталонцев наладилось.

Как только началось межсезонье, поползли слухи о возвращении Месси в состав сине-гранатовых. Эта сага длилась достаточно долгое время, пока Лионель не согласился на перелёт в «Интер Майами». По этому поводу было много сказано слов и разной информации, но по факту Лео уже вряд ли когда-то выйдет на поле в майке «Барселоны». Но даже это не всё.

Вслед за аргентинцем в команду к Бекхэму переехали ещё несколько легенд «Барсы». Сначала объявил о своём уходе Серхио Бускетс. Затем его примеру последовал Жорди Альба. Все они воссоединились в штате Флорида. Будет приятно наблюдать за этим трио в МЛС. Учитывая глубину состава каталонцев, вряд ли эти потери скажутся на результатах.

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Судя по всему, Хави делает большую ставку на экс-полузащитника «Жироны». Недавно было объявлено о трансфере Ориоля Ромеу в «Барселону». Главный тренер заверил президента, что этот спортсмен станет большим открытием, несмотря на возраст. Также появилась информация о возможной аренде Жоау Феликса.

«Ювентус» с трудом пережил прошлый сезон Серии А. Команду покидали лидеры, её лишали очков, ввязали в скандалы и судебные разбирательства. Хорошо, что всё это осталось в прошлом. По итогам розыгрыша туринцы заняли седьмое место и были отстранены от участия в Лиге конференций без возможности обжаловать решение.

Футболистов стоит похвалить за самоотдачу, ведь, даже с учётом череды невезения, они держали курс к еврокубкам и добивались побед. Если бы не лишение очков, то «Ювентус» по итогам сезона вошёл бы в четвёрку сильнейших. Массимилиано Аллегри остаётся работать в туринском клубе, ведь под его руководством он сделал огромный рывок.

В межсезонье «Ювентус» покинули Анхель Ди Мария и Хуан Куадрадо. Команда рассчитывает на своих лидеров в новом сезоне. Руководство уже пояснило, что хочет видеть в составе Душана Влаховича и Поля Погба. Последнее время появляется информация об интересе Аллегри к Ромелу Лукаку. Более того, пресса утверждает, что контракт согласован. Официально об этом пока не заявляли.

Если «старая синьора» занималась делами внутри клуба и не провела ни одного товарищеского матча, то «Барселона» уже успела запомниться игрой с японским «Кобе». Интересно, что Хави на этот матч выставил оптимальный состав с Левандовским во главе атаки. Однако поляк не забил, зато отличились Франк Кессье и Эрик Гарсия. Результативные передачи на них выдал Пабло Торре. Игра закончилась победой каталонцев – 2:0.

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«Барса» и «Ювентус» стабильно в последние два года проводят по товарищеской встрече. В 2021-м каталонцы одержали победу со счётом 3:0, а в прошлом году матч закончился вничью – 2:2. Предлагаем поставить на то, что сине-гранатовые не проиграют и тотал будет больше 2.5 мяча за 2.25.

Прогноз и ставки на матч «Барселона» — «Ювентус» 23 июля 2023 года

«Ювентус» ещё не вкатился в ритм и наверняка будет чувствовать себя не в своей тарелке. Пока непонятно, в каком составе проведёт предстоящий сезон клуб. Останется ли Влахович в команде, продаст ли руководство Погба и правда ли, что возрастной Лукаку станет лидером атаки туринцев? В «Барселоне» ситуация более ясная, и Хави чётко знает, кто ему нужен для усиления, а кого держать не стоит. Один контрольный матч сине-гранатовые уже выиграли. Беря во внимание последние очные матчи и настроение каталонцев, рекомендуем ставку на то, что «Барселона» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.25.

Ставка: «Барселона» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.25.

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