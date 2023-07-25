Черчесов: то, что произошло в матче с «Клаксвиком», не ожидали ни я, ни мои помощники

Станислав Черчесов высказался о поражении «Ференцвароша» в квалификации Лиги чемпионов с «Клаксвиком» из Фарерских островов. Первый матч завершился со счётом 0:0, а в ответной встрече «Ференцварош» разгромно проиграл со счётом 0:3.

«Помните, ещё в советское время была такая популярная телепередача — «Очевидное-невероятное»? Название передачи подходит для нашего случая. Очевидное в данном случае — это наше домашнее поражение от команды с Фарерских островов со счётом 0:3. Невероятное — это то, что логически объяснить нельзя. Было понимание того, что матч в силу целого ряда объективных причин окажется трудным. Но того, что произошло, не ожидали ни я, ни мои помощники. Не вижу смысла говорить сегодня про отдельные эпизоды. Очевидно, что мы сыграли плохо, уступили по делу. А главная вина в этом поражении ложится на тренера, то есть на меня», — приводит слова Черчесова «Известия».

После этого матча Черчесова отправили в отставку. 59-летний специалист возглавлял венгерский клуб с декабря 2021 года, выиграв с ней два чемпионских титула и Кубок страны.