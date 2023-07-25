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Пари НН – Динамо Москва, 25 июля: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

«Пари НН» — «Динамо»: во сколько матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 25 июля, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России встретятся «Пари Нижний Новгород» и московское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Пари Нижний Новгород» и московского «Динамо». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Романом Галимовым. Помогать ему будут ассистенты Алексей Ширяев и Наиль Сейфетдинов. Резервный рефери — Владимир Москалёв.

Фонбет Кубок России. Группа D
25 июля 2023, вторник. 18:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Динамо М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, на прошедших выходных стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. Семь команд чемпионата России стартовали с победы: «Краснодар», «Зенит», «Сочи», «Спартак», «Крылья Советов», «Ростов» и «Урал». В 1-м туре была зафиксирована всего одна ничья – «Локомотив» на своём поле разделил очки с вернувшимся в высший дивизион «Рубином».

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