«Пари НН» — «Динамо»: во сколько матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 25 июля, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России встретятся «Пари Нижний Новгород» и московское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Пари Нижний Новгород» и московского «Динамо». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Романом Галимовым. Помогать ему будут ассистенты Алексей Ширяев и Наиль Сейфетдинов. Резервный рефери — Владимир Москалёв.

Напомним, на прошедших выходных стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. Семь команд чемпионата России стартовали с победы: «Краснодар», «Зенит», «Сочи», «Спартак», «Крылья Советов», «Ростов» и «Урал». В 1-м туре была зафиксирована всего одна ничья – «Локомотив» на своём поле разделил очки с вернувшимся в высший дивизион «Рубином».