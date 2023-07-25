Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе Арсена Захаряна в «Лацио»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на новости о возможном переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо» в римский «Лацио». Ранее сообщалось, что сумма трансфера футболиста составит € 10 млн, плюс € 4 млн предусмотрены в качестве бонусов. Договорённость была достигнута 24 июля.

«Для меня видится идеальным вариантом, если футболист переходит в европейскую топ-лигу. Там он должен доказывать в любом клубе. Если у Арсена получится перейти в «Лацио», то это будет успехом как для него, так и для агента.

Дальше всё будет зависеть от него, потому что много нюансов влияет: адаптация, доверие партнёров, коммуникация, тренер. Если всё это срастётся, то для Захаряна попасть в «Лацио» будет супер», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.