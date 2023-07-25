Источник: «Зенит» предложил € 21 млн за Нереса, «Бенфика» требует € 30 млн

Санкт-петербургский «Зенит» сделал официальное предложение «Бенфике» по трансферу нападающего лиссабонцев Давида Нереса. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, предложение было отправлено ещё на прошлой неделе. «Зенит» предложил € 18 млн плюс € 3 млн в качестве бонусов. «Бенфика» ответила отказом, отметив, что отпустит Нереса только за € 30 млн.

Ранее «Бенфика» была готова продать Нереса за € 25 млн, но из-за давления на клуб со стороны общественности вынуждена была повысить запрашиваемую стоимость.

В 48 матчах за «Бенфику» в прошлом сезоне 26-летний Нерес отметился 12 забитыми мячами и 16 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.