Французский аналитик высоко оценил переход Далера Кузяева в «Гавр»

Французский журналист Жорис Крольбуа, отвечающий за разбор тактических действий футболистов на RMC Sport, в своём «твиттере» оценил полезность перехода полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».
Аналитик разобрал технико-тактические действия Кузяева во время матчей полузащитника за «Зенит», отметив, что футболист способен сыграть сразу на нескольких позициях. Также Крольбуа заметил, что россиянин обладает хорошей техникой и отличным чтением игры. По словам французского аналитика, Кузяев совершает большой объём работы, способен хорошо действовать и в обороне.
Крольбуа делает следующий вывод по переходу Кузяева: «Далер окажет реальное влияние на «Гавр». Его опыт станет преимуществом, кроме того, он очень хороший футболист, который привнесёт свою технику, большой объём работы и свои индивидуальные качества в центре поля».
- 25 июля 2023
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