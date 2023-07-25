Антон Зиньковский: «Спартаку» в каждом сезоне по силам бороться за чемпионство и Кубок

Футболист «Спартака» Антон Зиньковский считает, что красно-белым по силам бороться за трофеи в каждом сезоне. Он заявил, что клуб стремится показать отличные результаты в новом розыгрыше РПЛ и Кубка России.

«Была озвучена задача бороться за чемпионство и Кубок — по силам ли нам? «Спартаку» в каждом сезоне по силам бороться за чемпионство и Кубок. В каждом сезоне стоят такие задачи. Будем стремиться отлично выступить и в РПЛ, и в Кубке», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 3:2. В минувшем сезоне красно-белые финишировали на третьем месте в турнирной таблице.