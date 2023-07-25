Швейцария и Норвегия сыграли вничью в матче женского ЧМ-2023
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Сегодня, 25 июля, состоялся матч женского чемпионата мира по футболу — 2023, в котором встретились сборные Швейцарии и Норвегии. Игра 2-го тура группы А проходила на стадионе «Уаикато» (Гамильтон, Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 11:00 мск.
Футболистки сборных Швейцарии и Норвегии не сумели отметиться забитыми мячами. Встреча завершилась со счётом 0:0.
Соперниками женских сборных Швейцарии и Норвегии по группе являются команды Новой Зеландии и Филиппин, в активе которых по три очка.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
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