Швейцария и Норвегия сыграли вничью в матче женского ЧМ-2023

Сегодня, 25 июля, состоялся матч женского чемпионата мира по футболу — 2023, в котором встретились сборные Швейцарии и Норвегии. Игра 2-го тура группы А проходила на стадионе «Уаикато» (Гамильтон, Новая Зеландия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 11:00 мск.

Футболистки сборных Швейцарии и Норвегии не сумели отметиться забитыми мячами. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Соперниками женских сборных Швейцарии и Норвегии по группе являются команды Новой Зеландии и Филиппин, в активе которых по три очка.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.