Радимов назвал клубы, которые разочаровали и порадовали его в 1-м туре нового сезона РПЛ

Известный экс-футболист и действующий тренер Владислав Радимов назвал клубы, которые разочаровали и порадовали его в 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги. Со знаком минус он выделил «Локомотив», ЦСКА и «Динамо». С положительной стороны Радимов отметил «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар».

«Разочаровали:

3. «Локомотив». После яркой весны от команды большие ожидания, а они начали тур с потери очков.

2.ЦСКА. После серебра и Кубка России от армейцев ждёшь борьбы за чемпионство, а они начинают сезон с поражения и с жуткой скамейкой. Срочно нужны приобретения, с такой глубиной состава требовать от Федотова высоких мест невозможно.

1. «Динамо», которое и прошлый сезон провалило, в этом также стартовало ужасно. Тренер новый, а игроки прежние — в обороне по-прежнему дыра, а главная надежда у своих на то, что Скопинцев перекрестится и это поможет избежать пропущенного мяча?

Порадовали:

3. «Рубин».

Для новичка лиги сыграл здорово, да и новые игроки команды сразу себя проявили. Казань уверенно возвращается в РПЛ.

2. «Крылья Советов». Увезли три очка из Грозного, что мало кому удаётся.

1. «Краснодар». При всех проблемах «Динамо» заработать три очка с ними — задача не из простых, но южане сыграли здорово, тройка в полузащите отлично взаимодействовала, в атаке всё тоже хорошо, отличный Кордоба на месте», — написал Радимов в своём телеграм-канале.