«Похоже на освоение бюджета». Червиченко — о возможном трансфере Санчеса в «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в состав красно-белых.

«Меня третий раз спрашивают про Санчеса. Я вообще не понимаю кто это и зачем он нужен. Пока что в «Спартаке» всё похоже на освоение бюджета. Приходят новые руководители, гоняют понты, рассказывают, как они всё грамотно сделают. Потом выпрашивают огромный бюджет, потом его тратят по-дурному. В итоге игроки средние, денег нет, да ещё и зарплату платить…

Вот купили они на край этого Бонгонда — два или три раза красиво обвёл и один раз навесил. Этот человек, который стоит семь миллионов, а потенциально за него придётся отдать 10. За эти же деньги, если не ошибаюсь, «Зенит» купил Клаудиньо. Вот и смотрите, кто и как работает. Мне кажется, что очередной заход руководителей с очередными пустыми тратами», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.