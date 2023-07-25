«Похоже на освоение бюджета». Червиченко — о возможном трансфере Санчеса в «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в состав красно-белых.
«Меня третий раз спрашивают про Санчеса. Я вообще не понимаю кто это и зачем он нужен. Пока что в «Спартаке» всё похоже на освоение бюджета. Приходят новые руководители, гоняют понты, рассказывают, как они всё грамотно сделают. Потом выпрашивают огромный бюджет, потом его тратят по-дурному. В итоге игроки средние, денег нет, да ещё и зарплату платить…
Вот купили они на край этого Бонгонда — два или три раза красиво обвёл и один раз навесил. Этот человек, который стоит семь миллионов, а потенциально за него придётся отдать 10. За эти же деньги, если не ошибаюсь, «Зенит» купил Клаудиньо. Вот и смотрите, кто и как работает. Мне кажется, что очередной заход руководителей с очередными пустыми тратами», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 25 июля 2023
-
16:10
-
16:02
-
15:50
-
15:43
-
15:33
-
15:30
-
15:23
-
15:13
-
15:04
-
14:50
-
14:48
-
14:36
-
14:31
-
14:26
-
14:00
-
13:58
-
13:36
-
13:28
-
13:23
-
12:55
-
12:52
-
12:47
-
12:41
-
12:23
-
12:09
-
12:04
-
11:52
-
11:33
-
11:30
-
11:30
-
11:22
-
11:05
-
11:00
-
10:49
-
10:47