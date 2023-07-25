Канчельскис: «Зенит» не будет скупать футболистов РПЛ на деньги с продажи Малкома

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе форварда «Зенита» Малкома в саудовский «Аль-Хиляль», заявив, что на полученные за игрока деньги петербуржцы приобретут новых футболистов.

«Да, Малком будет потерей для «Зенита», но это ненадолго. Петербуржцы имеют такие возможности, что могут приобрести на место бразильца похожего футболиста. 60 млн, за которые его продадут, просто так не останутся, на них купят игрока такого же уровня. Я не думаю, что они будут скупать футболистов РПЛ. Но надо смотреть, какая трансферная политика у клуба. По такой схеме, как у «Зенита», работали в своё время «Аякс», «Милан», «Пахтакор». Это, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны — футболисты не развиваются. Но это выбор петербуржцев, и они сделают так, как им нужно.

Да, у «Зенита» сейчас самый лучший менеджмент в стране. Здесь стоит судить по рублю в совокупности с результатом», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.